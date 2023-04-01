Шадаев: изменения на «Госуслугах» не связаны со слухами о якобы готовящейся мобилизации
- РИА Новости
Об этом пишет ТАСС.
«Ничего такого не ждём, к мобилизации не готовимся», — написал он в одном из профильных IT-чатов в Telegram.
Шадаев добавил, что на портале сохраняется функция отписки от сообщений госорганов.
Ранее стало известно, что функция удаления профиля на «Госуслугах» онлайн стала недоступной.
Позже в Минцифры заявили, что удалить учётную запись на «Госуслугах» возможно только при посещении многофункционального центра (МФЦ).