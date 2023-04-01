Бастрыкин поручил провести проверку по факту осквернения памятника в Болгарии

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту осквернения памятника Советской армии в столице Болгарии Софии.

«Председатель СК России поручил дать правовую оценку факту осквернения памятника советским воинам в Софии», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Согласно информации из соцмедиа, в столице Болгарии Софии осквернён памятник воинам Советской армии.

27 марта вандалы осквернили памятник героям Великой Отечественной войны в селе Кошница Дубоссарского района Молдавии.

В ноябре сообщалось, что вандалы нарисовали краской нацистскую символику на памятнике «Скорбящая мать» в городе Единец на севере Молдавии.