Бастрыкин поручил провести проверку по факту осквернения памятника в Болгарии

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Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту осквернения памятника Советской армии в столице Болгарии Софии.
Бастрыкин поручил провести проверку по факту осквернения памятника в Болгарии
  • © СК РФ

«Председатель СК России поручил дать правовую оценку факту осквернения памятника советским воинам в Софии», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Согласно информации из соцмедиа, в столице Болгарии Софии осквернён памятник воинам Советской армии.

27 марта вандалы осквернили памятник героям Великой Отечественной войны в селе Кошница Дубоссарского района Молдавии.

В ноябре сообщалось, что вандалы нарисовали краской нацистскую символику на памятнике «Скорбящая мать» в городе Единец на севере Молдавии.

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