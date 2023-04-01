Сапёры ВС России активно работают в Запорожской области в связи с началом полевых работ

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Сапёры ВС России ведут активное разминирование местности в Запорожской области в связи с началом сельскохозяйственных работ.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление командира российского сапёрного подразделения.

«Практически ежедневно инженерно-разведывательные группы выезжают на инженерную разведку местности и объектов», — рассказал он.

По его словам, сапёры в ходе своей работы часто находят неразорвавшиеся снаряды и мины. Их вывозят на полигон и обезвреживают.

«Особенно сейчас, когда начались посевные работы, это очень востребовано», — добавил он.

16 марта телеканал «Звезда» сообщал, что сапёры Восточного военного округа (ВВО) начали обезвреживать поля сельхозугодий Донецкой Народной Республики от оставленных при отступлении украинскими боевиками мин.

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