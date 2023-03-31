В ДНР создадут два лечебно-реабилитационных центра МЧС России

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Два лечебно-реабилитационных центра МЧС России, направленных на оказание медицинской помощи и реабилитацию — «Спасатель» и «Донецкий», — создадут в Донецкой Народной Республике.
В ДНР создадут два лечебно-реабилитационных центра МЧС России
  • РИА Новости

Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Создать в Донецкой Народной Республике федеральное казённое учреждение «Лечебно-реабилитационный центр «Спасатель»... и федеральное казённое учреждение «Лечебно-реабилитационный центр «Донецкий», — говорится в документе.

Основной целью данных центров будет оказание услуг медпомощи, санаторно-курортного лечения, реабилитации и т. д.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что программа «Земский доктор» охватит новые регионы России.

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