В ДНР создадут два лечебно-реабилитационных центра МЧС России
- РИА Новости
Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
«Создать в Донецкой Народной Республике федеральное казённое учреждение «Лечебно-реабилитационный центр «Спасатель»... и федеральное казённое учреждение «Лечебно-реабилитационный центр «Донецкий», — говорится в документе.
Основной целью данных центров будет оказание услуг медпомощи, санаторно-курортного лечения, реабилитации и т. д.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что программа «Земский доктор» охватит новые регионы России.