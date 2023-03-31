Суд отправил под арест заместителя губернатора НАО Блощинского по делу о взятке

Ломоносовский районный суд Архангельска отправил в СИЗО заместителя губернатора Ненецкого автономного округа (НАО) Андрея Блощинского в связи с делом о взятке в размере 2 млн рублей.

Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на пресс-службу СК России по Архангельской области и НАО.

«Арестован на два месяца», — сказал собеседник.

Уточняется, что он отправлен под стражу до 29 мая.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал врио замгубернатора Брянской области Татьяну Кулешову, которая также проходит по данному делу. Позднее была арестована и её коллега замгубернатора этого же региона Елена Егорова.