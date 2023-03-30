Басманный суд Москвы арестовал врио замгубернатора Брянской области Кулешову

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Басманный суд Москвы арестовал врио замгубернатора Брянской области Татьяну Кулешову, которая обвиняется по делу о взяточничестве.
Басманный суд Москвы арестовал врио замгубернатора Брянской области Кулешову
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу судебной инстанции.

О задержании Кулешовой по делу о получении взяток в особо крупном размере стало известно 29 марта.

«Басманным судом удовлетворено ходатайство следствия о заключении под стражу в отношении Кулешовой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 (дача взятки должностному лицу в особо крупном размере) УК России», — заявили в суде.

Ранее СК обратился в суд с ходатайством об аресте Кулешовой и ещё одного врио замгубернатора Брянской области Елены Егоровой.

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