Басманный суд Москвы арестовал врио замгубернатора Брянской области Кулешову

Басманный суд Москвы арестовал врио замгубернатора Брянской области Татьяну Кулешову, которая обвиняется по делу о взяточничестве.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу судебной инстанции.

О задержании Кулешовой по делу о получении взяток в особо крупном размере стало известно 29 марта.

«Басманным судом удовлетворено ходатайство следствия о заключении под стражу в отношении Кулешовой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 (дача взятки должностному лицу в особо крупном размере) УК России», — заявили в суде.

Ранее СК обратился в суд с ходатайством об аресте Кулешовой и ещё одного врио замгубернатора Брянской области Елены Егоровой.