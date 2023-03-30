Басманный суд Москвы арестовал врио замгубернатора Брянской области Егорову

Басманный суд Москвы отправил под арест временно исполняющую обязанности заместителя губернатора Брянской области Елену Егорову, обвиняемую по делу о взятке в особо крупном размере.

«Басманным судом удовлетворено ходатайство следствия о заключении под стражу в отношении... Егоровой, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 (дача взятки должностному лицу в особо крупном размере) УК России», — цитирует ТАСС пресс-службу суда.

Уточняется, что Егорова была отправлена под арест до 28 мая.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал врио замгубернатора Брянской области Татьяну Кулешову, которая также проходит по данному делу.

30 марта Следственный комитет передал в суд ходатайство об аресте Кулешовой и Егоровой.