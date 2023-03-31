Детский психолог Наумова посоветовала родителям уделять время детям во избежание проблем

Детский психолог, нейропсихолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова в беседе с RT рассказала, какие меры стоит принять родителям в случае, если их дети проявляют жестокость по отношению к своим сверстникам.

По словам специалиста, очень важно, чтобы родители обращали внимание на нюансы в поведении своих детей. В частности, стоит понимать, обидчив ли ребёнок, вспыльчив, импульсивен, невнимателен или истеричен.



Наумова подчеркнула, что в случае, если некоторые из перечисленных качеств свойственны ребёнку, это можно считать поводом обратиться к психологу или к психиатру. Самое главное в этом контексте — не упустить момент, чтобы предотвратить возможную трагедию.

Вместе с тем для недопущения неприятных ситуаций необходимо принять меры, чтобы ребёнок осознал свою личную ценность. Также важно, чтобы родители приняли ребёнка таким, какой он есть.

«Далее — необходима поддержка. Когда ребёнок приходит к родителю со своей болью или проблемой, важно не отмахнуться или критиковать, а выслушать его и сказать: «Я тебя понимаю». В целом важно создать такие условия для ребёнка, чтобы рядом с родителем он чувствовал себя в безопасности, и уже после можно начать задавать ему наводящие вопросы, отвечая на которые у него появится навык лучше разбираться в жизненных ситуациях, а также понимать эмоции сверстников, научиться делать выводы. Также рекомендуется давать ребёнку возможность делать выбор — там, где это возможно. Например, какую одежду надеть в холодное время года. С возрастом ему необходимо предоставлять больше самостоятельности», — отметила Наумова в беседе с RT.

Кроме того, у детей должны быть обязанности по дому, чтобы они чувствовали свою ценность. Это хорошая практика, потому что она укрепляет эмоционально-волевую сферу, ребята становятся более терпеливыми, стабильными, выносливыми, объяснила специалист.

«Более того, важно находить время на ребёнка — час в день или неделю, как получится. В такие моменты нужно отключить мобильные телефоны, абстрагироваться от внешнего мира и посвятить время исключительно ребёнку. Можно готовить, гулять, играть, общаться — сделать всё, чтобы ребёнок был доволен», — резюмировала психолог.

В феврале стало известно, что из школы в Химках госпитализировали пятиклассницу с ножевыми ранениями. Как уточнялось, между пострадавшей и её одноклассницей произошёл конфликт. В результате одна девочка ранила другую принесённым из дома ножом.