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Пьяный водитель сбил двух детей в Тынде

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Пьяный водитель сбил двух детей в Тынде, 10-летняя девочка погибла, 13-летний мальчик получил тяжёлые травмы, сообщает управление ГИБДД по Амурской области.

Отмечается, что ДТП произошло в 22:05 по местному времени на улице Дина Рида.

Водитель 1987 года рождения с признаками опьянения, управляя автомобилем Nissan Note, допустил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов, которые находились на обочине дороги.

«В результате ДТП пешеходы — девочка 2012 года рождения от полученных травм скончалась на месте, мальчик 2010 года рождения с тяжёлыми травмами был доставлен в лечебное учреждение», — приводит РИА Новости сообщение.

18 марта в УГИБДД по региону сообщили, что два человека погибли и ещё четыре пострадали в результате столкновения автобуса Iveco и автомобиля Kia Cerato на улице Гагарина в Пензе.

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