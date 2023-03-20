Четверо граждан Узбекистана пострадали в ДТП под Саратовом
- РИА Новости
Об этом сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.
«Произошло столкновение легкового автомобиля с грузовым. Пострадали пять человек, из них один погиб», — написал Костин в Telegram.
Он уточнил, что погиб молодой человек, пострадали четыре гражданина Узбекистана в возрасте от 20 до 36 лет.
Пострадавших госпитализировали.
18 марта в УГИБДД по региону сообщили, что два человека погибли и ещё четыре пострадали в результате столкновения автобуса Iveco и автомобиля Kia Cerato на улице Гагарина в Пензе.