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Четверо граждан Узбекистана пострадали в ДТП под Саратовом

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Четверо граждан Узбекистана пострадали при столкновении легкого и грузового автомобилей в Саратовской области, один человек погиб.
Четверо граждан Узбекистана пострадали в ДТП под Саратовом
  • РИА Новости

Об этом сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.

«Произошло столкновение легкового автомобиля с грузовым. Пострадали пять человек, из них один погиб», — написал Костин в Telegram.

Он уточнил, что погиб молодой человек, пострадали четыре гражданина Узбекистана в возрасте от 20 до 36 лет.

Пострадавших госпитализировали.

18 марта в УГИБДД по региону сообщили, что два человека погибли и ещё четыре пострадали в результате столкновения автобуса Iveco и автомобиля Kia Cerato на улице Гагарина в Пензе.

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