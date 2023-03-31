В Москве против троих подростков возбудили дело по факту жестокого избиения бездомного

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В Москве трое подростков беспричинно избили телескопическими дубинками бездомного мужчину в переходе метрополитена. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
В Москве против троих подростков возбудили дело по факту жестокого избиения бездомного
  • РИА Новости

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на ГСУ СК по Москве.

По данным следствия, ночью 27 марта фигуранты 2004, 2006 и 2007 годов рождения избили мужчину, в результате чего его госпитализировали.

С молодыми людьми проводятся следственные действия.

Как говорится в сообщении на сайте СК, следствие будет просить суд избрать фигурантам меру пресечения. 

Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на подростка в Ростове-на-Дону.

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