В Москве против троих подростков возбудили дело по факту жестокого избиения бездомного
- РИА Новости
Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на ГСУ СК по Москве.
По данным следствия, ночью 27 марта фигуранты 2004, 2006 и 2007 годов рождения избили мужчину, в результате чего его госпитализировали.
С молодыми людьми проводятся следственные действия.
Как говорится в сообщении на сайте СК, следствие будет просить суд избрать фигурантам меру пресечения.
Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на подростка в Ростове-на-Дону.