В Москве против троих подростков возбудили дело по факту жестокого избиения бездомного

В Москве трое подростков беспричинно избили телескопическими дубинками бездомного мужчину в переходе метрополитена. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на ГСУ СК по Москве.

По данным следствия, ночью 27 марта фигуранты 2004, 2006 и 2007 годов рождения избили мужчину, в результате чего его госпитализировали.

С молодыми людьми проводятся следственные действия.

Как говорится в сообщении на сайте СК, следствие будет просить суд избрать фигурантам меру пресечения.

Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на подростка в Ростове-на-Дону.