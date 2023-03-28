Бастрыкин поручил возбудить дело по факту жестокого избиения подростка в Ростове-на-Дону

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Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на подростка в Ростове-на-Дону.
Бастрыкин поручил возбудить дело по факту жестокого избиения подростка в Ростове-на-Дону
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Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на ведомство.

Накануне в соцсети попало видео с нападением на подростка на детской площадке в Ростове-на-Дону. Как пишут СМИ, толпа молодых людей избила несовершеннолетнего арматурой из-за татуировки с паутиной на локте.

По факту ЧП Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

Также руководителю СУ СК России по Ростовской области Аслану Хуаде дано поручение представить доклад об обстоятельствах происшествия.

Ранее сайт Nation News сообщил, что москвич, толкнувший 15-летнего школьника под колёса электропоезда метро, пройдёт психолого-психиатрическую экспертизу.

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