Офтальмохирург Фадейкина усомнилась в способности гимнастики для глаз восстановить зрение

Главный врач офтальмологической клиники «Спектр», кандидат медицинских наук, офтальмохирург Татьяна Фадейкина прокомментировала распространённые мнения, связанные со здоровьем глаз. В частности, она заявила, что гимнастика для глаз помогает справиться с симптомами переутомления, но не способна восстановить зрение.

«Кроме того, в ряде случаев фитнес для глаз вообще противопоказан, например, после операций на глаза или отслойке сетчатки. Активная стимуляция кровообращения может привести к проблемам», — сказала эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».

По её словам, витамины группы А, В и РР, лютен и бета-каротин необходимы для здоровья глаз, их необходимое количество человек получает из обычного рациона, в том числе из овощей, фруктов, молочных продуктов, рыбы.

Вместе с тем, как считает Фадейкина, польза черники и моркови для глаз преувеличена.

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