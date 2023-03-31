Офтальмохирург Фадейкина усомнилась в способности гимнастики для глаз восстановить зрение

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Главный врач офтальмологической клиники «Спектр», кандидат медицинских наук, офтальмохирург Татьяна Фадейкина прокомментировала распространённые мнения, связанные со здоровьем глаз. В частности, она заявила, что гимнастика для глаз помогает справиться с симптомами переутомления, но не способна восстановить зрение.
Офтальмохирург Фадейкина усомнилась в способности гимнастики для глаз восстановить зрение
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«Кроме того, в ряде случаев фитнес для глаз вообще противопоказан, например, после операций на глаза или отслойке сетчатки. Активная стимуляция кровообращения может привести к проблемам», — сказала эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».

По её словам, витамины группы А, В и РР, лютен и бета-каротин необходимы для здоровья глаз, их необходимое количество человек получает из обычного рациона, в том числе из овощей, фруктов, молочных продуктов, рыбы.

Вместе с тем, как считает Фадейкина, польза черники и моркови для глаз преувеличена.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в разговоре с ФАН рассказала, что для того, чтобы сбросить вес, иногда недостаточно придерживаться диеты и заниматься спортом, первым делом нужно выявить причину лишнего веса.

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