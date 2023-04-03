Аналитики: в России растёт сезонный спрос на специалистов в сфере туризма

Аналитики исследовательского центра «Зарплата.ру» отмечают рост количества вакансий в сфере туризма и гостиничного бизнеса. Так, с ноября минувшего года их число увеличилось на 21%.

Отмечается, что работодатели чаще всего ищут менеджеров по туризму и по бронированию, администраторов гостиниц и гидов.

«Увеличение спроса на специалистов в отрасли связано как с сезоном отпусков, так и со снятием всех ограничений после пандемии в прошлом году, а также с растущей популярностью внутреннего туризма и развитием азиатских направлений для путешественников», — отметили в компании.

Зарплаты специалистов туристической сферы также относительно ноября минувшего года выросли на 13%, уточнили специалисты компании.

В Москве менеджеру по туризму предлагают от 65 тыс. до 150 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, в Екатеринбурге — от 40 тыс. до 80 тыс. рублей, в Новосибирске — от 35 тыс. до 70 тыс. рублей.

На курортах юга России администраторам гостиниц и отелей предлагают следующие зарплаты: в Сочи — от 30 тыс. до 60 тыс. рублей, в Анапе — от 15 тыс. до 50 тыс. рублей, в Ялте — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. Горничным в Сочи и Анапе готовы платить от 15 тыс. до 65 тыс. рублей, в Крыму — от 15 тыс. до 60 тыс. рублей.

По данным аналитиков, в топ наиболее высокооплачиваемых предложений в сфере туризма вошли гид, исполнительный директор туристической фирмы и менеджер по работе с направлениями Индия, Шри-Ланка, Южная и Юго-Восточная Азия.

Ранее жители России в ходе опроса заявили, что были бы готовы остаться на нелюбимой работе в среднем за 189 360 рублей ежемесячно.