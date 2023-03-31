Более 800 абонентов в ЛНР остались без газа из-за непогоды
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Об этом сообщает пресс-служба предприятия «Луганскгаз».
В частности, после падения деревьев были повреждены газопроводы в Краснодоне, где от подачи газа были временно отключены 392 абонента.
В посёлке Станица Луганская без газа остаются около 200 абонентов.
Кроме того, из-за нарушений электроснабжения в ЛНР прекратили генерацию тепловой энергии ряд котельных.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области в связи с непогодой порядка 35 тыс. абонентов остались без энергоснабжения.