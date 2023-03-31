Более 800 абонентов в ЛНР остались без газа из-за непогоды

В Луганской Народной Республике из-за непогоды 890 абонентов остались без газа.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия «Луганскгаз».

В частности, после падения деревьев были повреждены газопроводы в Краснодоне, где от подачи газа были временно отключены 392 абонента.

В посёлке Станица Луганская без газа остаются около 200 абонентов.

Кроме того, из-за нарушений электроснабжения в ЛНР прекратили генерацию тепловой энергии ряд котельных.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области в связи с непогодой порядка 35 тыс. абонентов остались без энергоснабжения.