Росгвардия уничтожила группу ВСУ и артиллерийскую установку в Запорожской области

Военнослужащие Росгвардии уничтожили в Запорожской области группу ВСУ и артиллерийскую установку.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Расчёт ударного беспилотного летательного аппарата одного из спецподразделений Росгвардии уничтожил группу противника и артиллерийскую установку в Запорожской области», — приводит сообщение ТАСС.

Уточняется, что военные Росгвардии сбросили боеприпасы с высоты 900 метров.

Ранее сотрудники полиции обнаружили в лесу возле города Скадовска Херсонской области тайник с боеприпасами для диверсантов ВСУ.