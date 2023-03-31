Росгвардия уничтожила группу ВСУ и артиллерийскую установку в Запорожской области
- РИА Новости
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Расчёт ударного беспилотного летательного аппарата одного из спецподразделений Росгвардии уничтожил группу противника и артиллерийскую установку в Запорожской области», — приводит сообщение ТАСС.
Уточняется, что военные Росгвардии сбросили боеприпасы с высоты 900 метров.
Ранее сотрудники полиции обнаружили в лесу возле города Скадовска Херсонской области тайник с боеприпасами для диверсантов ВСУ.