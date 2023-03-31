Росгвардия уничтожила группу ВСУ и артиллерийскую установку в Запорожской области

Короткая ссылка
Военнослужащие Росгвардии уничтожили в Запорожской области группу ВСУ и артиллерийскую установку.
Росгвардия уничтожила группу ВСУ и артиллерийскую установку в Запорожской области
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Расчёт ударного беспилотного летательного аппарата одного из спецподразделений Росгвардии уничтожил группу противника и артиллерийскую установку в Запорожской области», — приводит сообщение ТАСС.

Уточняется, что военные Росгвардии сбросили боеприпасы с высоты 900 метров.

Ранее сотрудники полиции обнаружили в лесу возле города Скадовска Херсонской области тайник с боеприпасами для диверсантов ВСУ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить