РСТ: туристический поток по России в 2022 году вырос на 17%

Туристический поток по России в 2022 году вырос на 17% по сравнению с предыдущим годом. Было совершено более 68 млн поездок.

Об этом сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

«По уточнённым данным Росстата, россияне совершили в прошлом году более 68 млн туристических поездок с размещением в коллективных средствах размещения. Это на 17% больше предыдущего года», — цитирует его ТАСС.

Уманский отметил, что это позволяет говорить не только о восстановлении российской туристической отрасли, но и о её укреплении.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в беседе с НСН заявил, что туры в Китай могут пользоваться большой популярностью среди россиян.

Также вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин высказался о ситуации с россиянами в странах Юго-Восточной Азии.