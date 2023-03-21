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В РСТ прокомментировали ситуацию с россиянами в странах Юго-Восточной Азии

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Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин высказался о ситуации с россиянами в странах Юго-Восточной Азии.
В РСТ прокомментировали ситуацию с россиянами в странах Юго-Восточной Азии
  • Gettyimages.ru
  • © Andrea Pistolesi

«Таиланд за два месяца принял столько россиян, сколько за весь прошлый год. На туризм страны это никак не влияет, но я не в курсе, что там начались такие массовые запреты. Организованные и самостоятельные путешественники едут туда вполне нормально, никаких проблем у них не возникает», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, ограничения могут вводиться на Бали и Пхукете из-за большого числа российских мигрантов, а не туристов.

Как отметил Барзыкин, туристические страны ждут платёжеспособных клиентов.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в беседе с НСН заявил, что туры в Китай могут пользоваться большой популярностью среди россиян.

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