В РСТ прокомментировали ситуацию с россиянами в странах Юго-Восточной Азии

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин высказался о ситуации с россиянами в странах Юго-Восточной Азии.

«Таиланд за два месяца принял столько россиян, сколько за весь прошлый год. На туризм страны это никак не влияет, но я не в курсе, что там начались такие массовые запреты. Организованные и самостоятельные путешественники едут туда вполне нормально, никаких проблем у них не возникает», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, ограничения могут вводиться на Бали и Пхукете из-за большого числа российских мигрантов, а не туристов.

Как отметил Барзыкин, туристические страны ждут платёжеспособных клиентов.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в беседе с НСН заявил, что туры в Китай могут пользоваться большой популярностью среди россиян.