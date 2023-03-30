Артемий Лебедев назвал Международный уголовный суд самой бессмысленной в мире организацией

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Дизайнер Артемий Лебедев в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» заявил, что его бесит Международный уголовный суд (МУС), который он назвал самой бессмысленной в мире организацией.
Артемий Лебедев назвал Международный уголовный суд самой бессмысленной в мире организацией
  • РИА Новости

«Больше всего на свете меня бесит Международный уголовный суд. Это самая бессмысленная организация на свете, деятельность которой не поддержала ни Россия, ни Америка, но при этом эта организация попала в новостные заголовки, потому что она выдала ордер на «арест» Владимира Путина», — сказал Лебедев.

Также он обратил внимание на то, что мировые СМИ не написали о том, что МУС также выдал ордер на «арест» уполномоченного при президенте России по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой.

Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признаёт, 17 марта выдала ордер на «арест» президента России и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

Представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что никакие решения МУС для России не имеют значения, в том числе с правовой точки зрения. В Кремле также заявили, что Москва не признаёт решения Международного уголовного суда.

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