«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: Challenger 2 доставили на Украину | визит Гросси на ЗАЭС | захват церквей на Украине

Короткая ссылка
RT
В новом выпуске стрима «Прекрасная Россия бу-бу-бу» обсудим ход СВО. В Генштабе ВСУ признали «частичный успех» российских военных в боях за Артёмовск, штурм города продолжается. Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что потеря Артёмовска будет означать политическое поражение Киева. Тем временем украинский министр обороны Алексей Резников сообщил, что британские танки Challenger 2 поступили на вооружение ВСУ. В свою очередь, Берлин планирует в ближайшее время многократно увеличить расходы на военную помощь Украине — до €15 млрд.

Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить