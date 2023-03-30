«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: Challenger 2 доставили на Украину | визит Гросси на ЗАЭС | захват церквей на Украине

В новом выпуске стрима «Прекрасная Россия бу-бу-бу» обсудим ход СВО. В Генштабе ВСУ признали «частичный успех» российских военных в боях за Артёмовск, штурм города продолжается. Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что потеря Артёмовска будет означать политическое поражение Киева. Тем временем украинский министр обороны Алексей Резников сообщил, что британские танки Challenger 2 поступили на вооружение ВСУ. В свою очередь, Берлин планирует в ближайшее время многократно увеличить расходы на военную помощь Украине — до €15 млрд.