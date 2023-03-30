Захарова: арестованному по делу о шпионаже Эвану Гершковичу обеспечен консульский доступ

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что арестованному корреспонденту The Wall Street Journal американцу Эвану Гершковичу обеспечен консульский доступ.
Захарова: арестованному по делу о шпионаже Эвану Гершковичу обеспечен консульский доступ
  • РИА Новости

Об этом она сказала РИА Новости, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

«Да», — ответила она, не добавив каких-либо деталей.

Ранее сообщалось, что Лефортовский суд Москвы на два месяца арестовал Гершковича по уголовному делу о шпионаже.

30 марта Гершкович был задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже. По данным ФСБ России, он по заданию США осуществлял сбор сведений о деятельности одного из предприятий российского ВПК.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что журналиста взяли с поличным.

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