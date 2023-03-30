Захарова: арестованному по делу о шпионаже Эвану Гершковичу обеспечен консульский доступ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что арестованному корреспонденту The Wall Street Journal американцу Эвану Гершковичу обеспечен консульский доступ.

Об этом она сказала РИА Новости, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

«Да», — ответила она, не добавив каких-либо деталей.

Ранее сообщалось, что Лефортовский суд Москвы на два месяца арестовал Гершковича по уголовному делу о шпионаже.

30 марта Гершкович был задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже. По данным ФСБ России, он по заданию США осуществлял сбор сведений о деятельности одного из предприятий российского ВПК.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что журналиста взяли с поличным.