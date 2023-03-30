Специалист Решетникова высказалась об особенностях подготовки к ЕГЭ

Директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова рассказала об особенностях подготовки к ЕГЭ.

«Единый государственный экзамен — это процесс всеобщий, он охватывает абсолютно всех выпускников и их родителей», — заявила она в эфире радио «Комсомольская правда».

По её словам, существует миф, согласно которому только репетитор является носителем каких-то особенных знаний, но это не так.

«Учителя у нас достойные, они и готовят олимпиадников, и дают высокие баллы ЕГЭ. И мы знаем многочисленные примеры, когда ребята не из элитарных школ успешно сдают экзамены и показывают высокие результаты», — отметила эксперт.

Она также напомнила, что никаких шаблонов в ЕГЭ нет — и это принципиальная позиция разработчиков экзаменов, причём по всем предметам.

«Увы, довольно часто случается, что родители только в 11-м классе осознают, что ребёнок не вникал, не хотел, ленился, не выполнял домашние задания и так далее», — сказала Решетникова, слова которой приводит сайт kp.ru.

Как добавила эксперт, зачастую в таких случаях родители начинают искать репетитора и ждут чуда, но «запихивание всего подряд в голову ребёнка» редко приводит к успеху.

Ранее сообщалось, что в Севастополе прошёл досрочный ЕГЭ по русскому языку.