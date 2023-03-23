На базе школы №38 в Севастополе прошёл досрочный ЕГЭ по русскому языку. Его участниками стали 35 человек.

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на департамент образования и науки Крыма.

«Это самый массовый экзамен досрочного периода. Его в качестве вступительного экзамена в вуз сдают выпускники прошлых лет и студенты, завершившие освоение программ среднего общего образования», — заявил и. о. директора департамента Максим Кривонос.

Досрочный ЕГЭ по математике запланирован на 27 марта.

Ранее руководитель Школы коммуникации для детей и взрослых «Нянин Дом», кризисный психолог, врач-психотерапевт Светлана Коюшева в беседе с ФАН рассказала, как определить талант ребёнка в раннем детстве.