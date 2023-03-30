Замгубернатора Ненецкого автономного округа задержан по подозрению в получении взятки
- РИА Новости
По версии следствия, чиновник через посредника потребовал от представителя коммерческой организации передать ему взятку в размере 10% от прибыли, полученной по госконтракту в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
В итоге подозреваемый получил взятку в размере около 2 млн рублей.
В рамках уголовного дела проводятся обыски по месту жительства и работы подозреваемых.
29 марта стало известно, что по подозрению в получении взяток в особо крупном размере задержаны временно исполняющие обязанности заместителей губернатора Брянской области Елена Егорова и Татьяна Кулешова.