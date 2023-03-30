Замгубернатора Ненецкого автономного округа задержан по подозрению в получении взятки

Следственный комитет России сообщил о задержании заместителя губернатора — руководителя аппарата администрации Ненецкого автономного округа (НАО) по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что речь идёт о 2 млн рублей.

По версии следствия, чиновник через посредника потребовал от представителя коммерческой организации передать ему взятку в размере 10% от прибыли, полученной по госконтракту в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

В итоге подозреваемый получил взятку в размере около 2 млн рублей.

В рамках уголовного дела проводятся обыски по месту жительства и работы подозреваемых.

29 марта стало известно, что по подозрению в получении взяток в особо крупном размере задержаны временно исполняющие обязанности заместителей губернатора Брянской области Елена Егорова и Татьяна Кулешова.