ТАСС: двух врио замгубернатора Брянской области задержали по подозрению в получении взяток

По подозрению в получении взяток в особо крупном размере задержаны временно исполняющие обязанности заместителей губернатора Брянской области Елена Егорова и Татьяна Кулешова.

Об этом ТАСС рассказали в правоохранительных органах.

Подробности дела не приводятся.

Ранее стало известно, что в Москве суд арестовал заместителя главы Центрального таможенного управления ФТС Александра Беглова, а также начальника специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни Александра Алеева по делу о взятке в особо крупном размере.

1 марта Дорогомиловский суд Москвы приговорил к десяти годам колонии экс-начальника управления дознания Федеральной таможенной службы (ФТС) генерал-лейтенанта Александра Кизлыка за злоупотребление должностными полномочиями.