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Суд арестовал замглавы Центрального таможенного управления ФТС Беглова по делу о взятке

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Басманный суд Москвы арестовал заместителя главы Центрального таможенного управления ФТС Александра Беглова по делу о взятке в особо крупном размере.
Суд арестовал замглавы Центрального таможенного управления ФТС Беглова по делу о взятке
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

Об этом ТАСС сообщили в суде.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Александру Беглову меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток», — сказали в суде.

Ранее Басманный суд Москвы отправил под домашний арест бизнесмена Дмитрия Красногорского по делу Беглова. Также суд арестовал начальника специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни Александра Алеева.

24 марта СМИ писали, что в Москве задержали двух чиновников Федеральной таможенной службы по делу о взяточничестве.

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