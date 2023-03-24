Фигуранта дела о взятке замглавы таможенного управления ФТС отправили под домашний арест

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест бизнесмена Дмитрия Красногорского по делу обвиняемого в получении взятки замглавы Центрального таможенного управления ФТС Александра Беглова.

Об этом сообщает ТАСС.

«Суд отказал СК в ходатайстве об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу гендиректору «Росаутоскол» Красногорскому Д.С. и назначил ему домашний арест на срок 1 месяц и 29 суток», — заявила судья Елена Николаева.

Уточняется, что Красногорский обвиняется по ч. 4 ст. 291.1 УК России (посредничество во взятке в особо крупном размере).

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, он признал вину и выразил готовность сотрудничать со следствием.

Ранее СМИ писали, что в Москве задержали двух чиновников Федеральной таможенной службы по делу о взяточничестве.