Путин: Россия продолжит развивать механизмы поддержки фармкомпаний

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Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия продолжит развивать механизмы поддержки фармацевтических компаний.
Путин: Россия продолжит развивать механизмы поддержки фармкомпаний
  • РИА Новости

Об этом он сказал по видеосвязи во время открытия новых фармацевтических производств в Калининграде, Санкт-Петербурге и Саранске.

«Государство, безусловно, продолжит развивать механизмы поддержки отрасли», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим, по словам Путин, в 2023 году будет запущена программа, предусматривающая предоставление инвестиционных кредитов по льготной ставке, которые должны использоваться при производстве лекарств и их производных.

Ранее Путин поставил задачу увеличить долю отечественных лекарств на рынке и укрепить независимость от зарубежных поставщиков.

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