Путин: Россия продолжит развивать механизмы поддержки фармкомпаний

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия продолжит развивать механизмы поддержки фармацевтических компаний.

Об этом он сказал по видеосвязи во время открытия новых фармацевтических производств в Калининграде, Санкт-Петербурге и Саранске.

«Государство, безусловно, продолжит развивать механизмы поддержки отрасли», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим, по словам Путин, в 2023 году будет запущена программа, предусматривающая предоставление инвестиционных кредитов по льготной ставке, которые должны использоваться при производстве лекарств и их производных.

Ранее Путин поставил задачу увеличить долю отечественных лекарств на рынке и укрепить независимость от зарубежных поставщиков.