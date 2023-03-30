Путин: Россия продолжит развивать механизмы поддержки фармкомпаний
- РИА Новости
Об этом он сказал по видеосвязи во время открытия новых фармацевтических производств в Калининграде, Санкт-Петербурге и Саранске.
«Государство, безусловно, продолжит развивать механизмы поддержки отрасли», — цитирует его РИА Новости.
Вместе с этим, по словам Путин, в 2023 году будет запущена программа, предусматривающая предоставление инвестиционных кредитов по льготной ставке, которые должны использоваться при производстве лекарств и их производных.
Ранее Путин поставил задачу увеличить долю отечественных лекарств на рынке и укрепить независимость от зарубежных поставщиков.