Опубликованы самые популярные вакансии на удалёнке в Петербурге

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Сервис по поиску работы HeadHunter составил топ-10 вакансий на удалёнке в Санкт-Петербурге.
Опубликованы самые популярные вакансии на удалёнке в Петербурге
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает kp.ru.

Так, работодатели предлагают зарплаты до 50 тыс. рублей на вакансии: оператор видеонаблюдения, косметолог в онлайн-фитнес-центр, удалённый менеджер по автострахованию, диктор или ведущий.

До 100 тыс. рублей в месяц готовы платить за работу модератора, видеомонтажёра, дизайнера, PR-менеджера в IT-компании, контент-менеджера, специалиста по претензионно-исковой работе.

Дизайнер продукта (UX/UI) при удалённой работе может получать до 150 тыс. рублей в месяц.

Самую высокую зарплату — 250 тыс. рублей — предлагают региональному менеджеру по работе с партнёрами.

Ранее директор по развитию направления игровой индустрии в университете «Синергия» Михаил Пименов в беседе с URA.RU назвал профессии, которые будут особо востребованы в России в ближайшие пять лет.

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