Лавров: Россия не даст «соскочить с крючка» нацрасследованиям по «Cеверным потокам»

Россия сделает всё, чтобы не дать «соскочить с крючка» национальным расследованиям по взрывам на «Cеверных потоках», заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Наши следующие действия будут направлены на то, чтобы не давать этим национальным расследованиям и тем, кто клятвенно заявлял, что этого будет достаточно для установления истины, «соскочить с крючка», — сказал министр.

Лавров подчеркнул, что российская сторона будет дотошно заниматься этим вопросом и тема не закрыта.

27 марта СБ ООН не принял предложенную Россией резолюцию о расследовании взрывов на «Северных потоках».

По словам первого зампостпреда России при ООН Дмитрия Полянского, Запад оказывал давление на членов Совбеза ООН, чтобы те не голосовали за проект российской резолюции.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что согласен с выводами о том, что за нападениями стоят спецслужбы США.