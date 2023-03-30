Должность менеджера по развитию бизнеса стала наиболее высокооплачиваемой в Приморье

Онлайн-платформа по поиску работы hh.ru опубликовала список самых высокооплачиваемых вакансий в Приморском крае.

Об этом сообщает vostokmedia.com.

Так, менеджеру по развитию бизнеса ежемесячно готовы выплачивать до 500 тыс. рублей, Android Media разработчику — до 450 тыс.

Заместителю руководителя обособленного подразделения по строительству готовы предложить 350 тыс. рублей, личному помощнику руководителя — от 350 тыс., руководителю группы системной архитектуры и управляющему прямых продаж и зарплатных проектов — от 300 тыс. рублей.

Ранее директор по развитию направления игровой индустрии в университете «Синергия» Михаил Пименов в беседе с URA.RU назвал профессии, которые будут особо востребованы в России в ближайшие пять лет.