Глава Росавиации заявил, что аэропорт Мариуполя восстановят первым в новых регионах
- РИА Новости
Он подчеркнул, что по очевидным причинам полёты гражданских самолётов на новые территории России пока не будут выполняться.
«Первоочередные планы — по восстановлению аэропорта Мариуполь, в перспективе и следующие аэропорты», — цитирует Нерадько ТАСС.
Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил президенту России Владимиру Путину, что военные уже начали использовать аэропорт Мариуполя.
Хуснуллин также заявил, что реконструкцию центра Мариуполя планируется закончить к концу года.