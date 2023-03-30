Глава Росавиации заявил, что аэропорт Мариуполя восстановят первым в новых регионах

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Первым аэропортом, который планируется восстановить в новых регионах России, является аэропорт Мариуполя, заявил глава Росавиации Александр Нерадько.
Глава Росавиации заявил, что аэропорт Мариуполя восстановят первым в новых регионах
  • РИА Новости

Он подчеркнул, что по очевидным причинам полёты гражданских самолётов на новые территории России пока не будут выполняться.

«Первоочередные планы — по восстановлению аэропорта Мариуполь, в перспективе и следующие аэропорты», — цитирует Нерадько ТАСС.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил президенту России Владимиру Путину, что военные уже начали использовать аэропорт Мариуполя.

Хуснуллин также заявил, что реконструкцию центра Мариуполя планируется закончить к концу года.

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