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Хуснуллин рассказал, что военные уже начали использовать аэропорт Мариуполя

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Аэропорт Мариуполя уже используется для военных целей, гражданские рейсы пока не принимаются. Об этом вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил президенту России Владимиру Путину.
Хуснуллин рассказал, что военные уже начали использовать аэропорт Мариуполя
  • РИА Новости

«В конце 2023 года будем реконструировать (здание аэропорта. — RT), уже планируем, что будет полноценным аэропортом с возможностью летать во все города России и за рубеж. Мы поставили его на 2025 год», — цитирует Хуснуллина ТАСС.

Он уточнил, что в настоящее время аэропорт уже используется для военных целей.

Хуснуллин также заявил, что реконструкцию центра Мариуполя планируется закончить к концу года.

Ранее Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь.

Российский лидер прибыл в город на вертолёте, осмотрел ряд объектов и пообщался с местными жителями.

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