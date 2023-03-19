Хуснуллин рассказал, что военные уже начали использовать аэропорт Мариуполя
- РИА Новости
«В конце 2023 года будем реконструировать (здание аэропорта. — RT), уже планируем, что будет полноценным аэропортом с возможностью летать во все города России и за рубеж. Мы поставили его на 2025 год», — цитирует Хуснуллина ТАСС.
Он уточнил, что в настоящее время аэропорт уже используется для военных целей.
Хуснуллин также заявил, что реконструкцию центра Мариуполя планируется закончить к концу года.
Ранее Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь.
Российский лидер прибыл в город на вертолёте, осмотрел ряд объектов и пообщался с местными жителями.