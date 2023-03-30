В Подмосковье рассказали о помощи жителям с инвалидностью с трудоустройством
- РИА Новости
«В топе популярных профессий: менеджеры, инженеры, медицинские сёстры и лаборанты, программисты, IT-специалисты, подсобные рабочие, сотрудники кухни и так далее», — сообщила Болатаева в беседе с РИАМО.
По её словам, работодатели обязаны предоставлять рабочие места для трудоустройства инвалидов согласно законодательству.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье выделят 600 млн рублей на санаторное лечение для инвалидов.