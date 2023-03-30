В Подмосковье рассказали о помощи жителям с инвалидностью с трудоустройством

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В Московской области трудоустроены 50 тыс. жителей с инвалидностью, заявила министр социального развития региона Людмила Болатаева.
В Подмосковье рассказали о помощи жителям с инвалидностью с трудоустройством
  • РИА Новости

«В топе популярных профессий: менеджеры, инженеры, медицинские сёстры и лаборанты, программисты, IT-специалисты, подсобные рабочие, сотрудники кухни и так далее», — сообщила Болатаева в беседе с РИАМО.

По её словам, работодатели обязаны предоставлять рабочие места для трудоустройства инвалидов согласно законодательству.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье выделят 600 млн рублей на санаторное лечение для инвалидов.

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