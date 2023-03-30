Технолог Будовская рассказала, как выбрать свежие креветки и кальмары

Технолог компании «Путина» Юлия Будовская объяснила, как правильно выбирать морепродукты.

«Если хвостик креветки загнут крючком — берём в корзину. Вытянувшиеся же в струнку креветки, вероятно, были повторно заморожены при некачественной транспортировке. Большое количество сломанных усиков и конечностей тоже указывает на это. А ещё в упаковке не должно быть снега или инея», — рассказала специалист в беседе с «Газетой.Ru».

При выборе кальмаров лучше отдать предпочтение неочищенным тушкам — так проще определить свежесть морепродукта, да и покупка обойдётся дешевле, заверила Будовская.

По её словам, при покупке живого краба выбор стоит сделать в пользу самого активного. При выборе гребешка предпочтение стоит отдать добытому на Камчатке.

Ранее руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с размером упаковки товаров.