Врач Паршина: людям с хроническими болезнями не стоит проводить отпуск в жарких странах
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Одним из основных противопоказаний поездки в отпуск к морю становится острое заболевание, объяснила она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».
Так, врачи рекомендуют воздержаться от поездки на море при онкологических патологиях, раке щитовидной железы, гипертонии, ОРВИ, болезнях почек и хронических заболеваниях в острой стадии.
Людям с острыми кожными заболеваниями или вторичными инфекциями следует избегать контакта с морской водой, так как это может ухудшить симптомы. Людям с сосудистыми проблемами или недавно перенёсшим инфаркты или инсульты также следует воздержаться от поездок в страны с жарким климатом, отметила Паршина.
Ранее, по сообщениям ФБА «Экономика сегодня», в пресс-центре Туту.ру рассказали о лучших направлениях для зарубежных поездок в 2023 году.