Врач Паршина: людям с хроническими болезнями не стоит проводить отпуск в жарких странах

Аллерголог-иммунолог, заведующая отделением аллергологии и иммунологии НКЦ №2 ФГБНУ РНЦХ имени академика Б.В. Петровского (ЦКБ РАН), ассистент кафедры иммунологии РНИМУ имени Н.И. Пирогова Евгения Паршина рассказала, что отдых на море имеет множество преимуществ для здоровья, однако подходит он не всем.

Одним из основных противопоказаний поездки в отпуск к морю становится острое заболевание, объяснила она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Так, врачи рекомендуют воздержаться от поездки на море при онкологических патологиях, раке щитовидной железы, гипертонии, ОРВИ, болезнях почек и хронических заболеваниях в острой стадии.

Людям с острыми кожными заболеваниями или вторичными инфекциями следует избегать контакта с морской водой, так как это может ухудшить симптомы. Людям с сосудистыми проблемами или недавно перенёсшим инфаркты или инсульты также следует воздержаться от поездок в страны с жарким климатом, отметила Паршина.

Ранее, по сообщениям ФБА «Экономика сегодня», в пресс-центре Туту.ру рассказали о лучших направлениях для зарубежных поездок в 2023 году.