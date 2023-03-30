Врач Кашух напомнила о высокой концентрации витаминов в берёзовом соке
- Gettyimages.ru
В составе берёзового сока есть витамин C, который укрепляет иммунитет, ускоряет заживление тканей, участвует в синтезе белка коллагена — вещества, необходимого для красоты кожи и волос, сообщила она газете «Известия».
Также в нём содержатся витамины группы B, которые обеспечивают выработку новых клеток крови и укрепляют нервную систему.
В составе берёзового сока есть и полезные макроэлементы, добавила Кашух.
Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в разговоре с ФАН рассказала, что для того, чтобы сбросить вес, иногда недостаточно придерживаться диеты и заниматься спортом, первым делом нужно выявить причину лишнего веса.