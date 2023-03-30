Врач Кашух напомнила о высокой концентрации витаминов в берёзовом соке

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Врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала, что берёзовый сок богат витаминами и микроэлементами.
Врач Кашух напомнила о высокой концентрации витаминов в берёзовом соке
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В составе берёзового сока есть витамин C, который укрепляет иммунитет, ускоряет заживление тканей, участвует в синтезе белка коллагена — вещества, необходимого для красоты кожи и волос, сообщила она газете «Известия».

Также в нём содержатся витамины группы B, которые обеспечивают выработку новых клеток крови и укрепляют нервную систему.

В составе берёзового сока есть и полезные макроэлементы, добавила Кашух. 

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в разговоре с ФАН рассказала, что для того, чтобы сбросить вес, иногда недостаточно придерживаться диеты и заниматься спортом, первым делом нужно выявить причину лишнего веса.

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