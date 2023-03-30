В ВТБ предупредили клиентов о новых уловках мошенников для получения доступа к карте

Мошенники начали использовать новую уловку для того, чтобы получить доступ к картам клиентов банка, заявили в ВТБ.

«Зафиксировали усиление активности мошенников, которые сообщают клиентам о блокировке учётной записи онлайн-банка. По данным ВТБ, злоумышленники обзванивают клиентов банка от имени сотрудников контакт-центра», — цитирует представителей кредитной организации РИА Новости.

В ВТБ уточнили, что во время разговора мошенники просят сообщить пароль из SMS, который якобы поможет восстановить работу сервиса, однако на самом деле они пытаются зайти в учётную запись клиента, подтвердить онлайн-заявку на кредит или вывести деньги на свой счёт.

Ранее «Сбер» предупредил россиян о схеме аферистов, взламывающих кабинеты онлайн-магазинов.

Кроме того, банк ВТБ рассказал клиентам о новой мошеннической схеме: злоумышленники обзванивают клиентов банка, пострадавших ранее от мошенников, и предлагают им устроиться на работу по поиску преступников, обещая ежемесячный доход.