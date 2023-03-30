РБК: МТС представит новый логотип

Компания МТС обновит логотип, заменив яйцо на красный квадрат с буквами М, Т и С.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на президента компании Вячеслава Николаева.

«На новом логотипе больше не будет изображения яйца — теперь это квадрат красного цвета с буквами М, Т и С по периметру», — говорится в сообщении.

Новый логотип будет применяться для основного предложения МТС.

29 марта сообщалось, что Pepsi впервые за 15 лет обновила логотип — его будут использовать с осени в США и Канаде, а на мировых рынках напиток с новым лого появится в следующем году.