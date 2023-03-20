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Юрист Соловьёв предупредил о новом виде телефонного мошенничества

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Анастасия Румянцева
Заслуженный юрист России Иван Соловьёв рассказал в беседе с RT о новом виде телефонного мошенничества.
Юрист Соловьёв предупредил о новом виде телефонного мошенничества
  • Gettyimages.ru

По его словам, потенциальной жертве может поступить звонок с телефонным кодом Грузии — 995.

«Понятно, что мошенники, находящиеся на западе Украины, с помощью сервиса подмены номера ставят код 995 из Грузии, чтобы было похоже на наш код 985. Человек путает и думает, что это российский сотовый. Повод один: звонящий представляется сотрудником управления МВД. После наводящих вопросов уточняет, что подразделение из Московской области. О дислокации подразделения и начальнике ничего пояснить не может, однако утверждает, что в вашем отношении проводится проверка по статье 327 УК России. Мол, некие лица обвиняют вас в подделке доверенности и краже денег с чужого счёта», — рассказал эксперт.

Дальше всё как обычно: мошенники спрашивают, какие у вас счета, что на них, давайте проверим, не поступали ли туда краденые деньги, предупредил юрист.

«Налицо новые мотивы в старой мошеннической схеме. Будьте бдительны и осторожны», — порекомендовал собеседник RT. 

Как подчеркнул юрист, базовые правила остаются прежними: представители правоохранительных органов не выясняют служебные вопросы с гражданами по телефону.  

«Если им что-то нужно, они приглашают человека к себе, устанавливают личность, проверят паспорт, а потом под запись снимут объяснения или допросят. Всё процессуально оформят и попросят расписаться. Это установленное законом правило. Кто делает по-другому, или нарушает закон, или является мошенником. В обоих случаях разговаривать с такими людьми не стоит — кладите трубку, а номер заносите в блок», — заключил Соловьёв.

Ранее Соловьёв рассказал в беседе с RT, какие основные приёмы используют мошенники для оформления кредита на гражданина обманным путём.

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