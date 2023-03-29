Pepsi впервые за 15 лет обновила логотип

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Pepsi впервые за 15 лет обновила логотип — его будут использовать с осени в США и Канаде, а на мировых рынках напиток с новым лого появится в следующем году.
Pepsi впервые за 15 лет обновила логотип
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает CNN.

На новом товарном знаке название бренда написано жирным чёрным шрифтом поверх волнообразной белой полосы в центре окружности. В верхней части — красная полоска, в нижней — синего цвета.

Логотип похож на уже использовавшийся во второй половине XX века, но имевший более тусклые оттенки красного и синего.

Ранее основательница и гендиректор маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук рассказала о возможности проведения частичного ребрендинга названия, не исключив обновления логотипа.

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