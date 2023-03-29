Pepsi впервые за 15 лет обновила логотип
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Об этом сообщает CNN.
На новом товарном знаке название бренда написано жирным чёрным шрифтом поверх волнообразной белой полосы в центре окружности. В верхней части — красная полоска, в нижней — синего цвета.
Логотип похож на уже использовавшийся во второй половине XX века, но имевший более тусклые оттенки красного и синего.
Ранее основательница и гендиректор маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук рассказала о возможности проведения частичного ребрендинга названия, не исключив обновления логотипа.