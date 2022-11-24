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Основательница Wildberries Бакальчук рассказала о возможности обновления логотипа на WB

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Основательница и гендиректор маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук рассказала о возможности проведения частичного ребрендинга названия, не исключив обновления логотипа до аббревиатуры WB.
Основательница Wildberries Бакальчук рассказала о возможности обновления логотипа на WB
  • Gettyimages.ru
  • © Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket

Об этом информирует ТАСС. 

Она отметила, что переименования онлайн-ретейлера «скорее всего, не будет».

При этом она допустила, что в новом логотипе, возможно, будут отталкиваться от названия WB, поскольку «длинное название не всегда красиво смотрится».

По её словам, «дизайнерские команды работают, думают».

Также Бакальчук добавила, что сроков реализации смены логотипа нет.

В августе маркетплейс Wildberries подал заявку в Роспатент с целью регистрации товарного знака «Ягодки».

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