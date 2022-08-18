Wildberries подал заявку на регистрацию бренда «Ягодки»
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
«Цель регистрации товарного знака — закрепить его за компанией во избежание использования посторонними лицами», — рассказали в компании.
Ранее сообщалось, что маркетплейс Wildberries сменил название своего сайта на русскоязычное «Ягодки». При этом ссылка, ведущая на сайт, осталась с прежним названием.
После этого в пресс-службе компании сообщили, что обновлённое название сайта является частью рекламной акции.