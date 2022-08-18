Wildberries подал заявку на регистрацию бренда «Ягодки»

Маркетплейс Wildberries подал заявку в Роспатент с целью регистрации товарного знака «Ягодки».

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Цель регистрации товарного знака — закрепить его за компанией во избежание использования посторонними лицами», — рассказали в компании.

Ранее сообщалось, что маркетплейс Wildberries сменил название своего сайта на русскоязычное «Ягодки». При этом ссылка, ведущая на сайт, осталась с прежним названием.

После этого в пресс-службе компании сообщили, что обновлённое название сайта является частью рекламной акции.