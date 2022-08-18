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Wildberries подал заявку на регистрацию бренда «Ягодки»

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Маркетплейс Wildberries подал заявку в Роспатент с целью регистрации товарного знака «Ягодки».
Wildberries подал заявку на регистрацию бренда «Ягодки»
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Цель регистрации товарного знака — закрепить его за компанией во избежание использования посторонними лицами», — рассказали в компании.

Ранее сообщалось, что маркетплейс Wildberries сменил название своего сайта на русскоязычное «Ягодки». При этом ссылка, ведущая на сайт, осталась с прежним названием.

После этого в пресс-службе компании сообщили, что обновлённое название сайта является частью рекламной акции.

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