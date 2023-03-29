В Краснодарском крае подтвердили 366 случаев COVID-19 за сутки

В Краснодарском крае подтвердили 366 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает сайт «Кубань 24» со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Больше всего заболевших в Краснодаре (124 жителя).

В ковидных госпиталях региона находятся 350 пациентов, ещё 1,7 тыс. лечатся амбулаторно.

Тем временем вице-премьер Удмуртии Эльвира Пинчук заявила, что в республике снизилась заболеваемость коронавирусом, передаёт izh.kp.ru.

С начала 2023 года в регионе выявили 11,5 тыс. случаев COVID-19, что в восемь раз меньше по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.

Ранее бывший главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев допустил, что коронавирусная инфекция перейдёт в разряд сезонных болезней в 2024 году.