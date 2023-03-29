Путин освободил Чуприяна от должности первого замглавы МЧС России

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Российский президент Владимир Путин освободил от должности первого замглавы МЧС России Александра Чуприяна.
Путин освободил Чуприяна от должности первого замглавы МЧС России
  • РИА Новости

Указ об этом опубликован на сайте правовой информации.

«Освободить генерал-полковника внутренней службы Чуприяна Александра Петровича от должности первого заместителя министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», — говорится в документе.

Александр Чуприян возглавлял ведомство после гибели предыдущего руководителя МЧС Евгения Зиничева.

В мае 2022 года Путин предложил на пост главы МЧС России Александра Куренкова.

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