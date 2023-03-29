Путин освободил Чуприяна от должности первого замглавы МЧС России

Российский президент Владимир Путин освободил от должности первого замглавы МЧС России Александра Чуприяна.

Указ об этом опубликован на сайте правовой информации.

«Освободить генерал-полковника внутренней службы Чуприяна Александра Петровича от должности первого заместителя министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», — говорится в документе.

Александр Чуприян возглавлял ведомство после гибели предыдущего руководителя МЧС Евгения Зиничева.

В мае 2022 года Путин предложил на пост главы МЧС России Александра Куренкова.