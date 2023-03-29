В Тюменской области рассказали о мерах поддержки почётных доноров

В Тюменской области около 6,6 тыс. почётных доноров получили ежегодную выплату. В 2023 году её размер составил почти 16,6 тыс. рублей.

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на информационный центр правительства региона.

«Назначение ежегодной выплаты почётным донорам является массовой социально значимой услугой, подать заявление можно через Единый портал госуслуг, портал услуг Тюменской области и МФЦ», — отмечается в сообщении.

Для почётных доноров предусмотрены и региональные меры поддержки, например, бесплатный проезд по транспортной карте на городском, автомобильном пригородном и внутрирайонном транспорте, передаёт megatyumen.ru.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области совершили 9,5 тыс. донаций крови с начала 2023 года.