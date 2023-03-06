В Нижегородской области совершили 9,5 тысячи донаций крови с начала года

В Нижегородской области совершили 9,5 тыс. донаций крови с начала 2023 года.

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.

Донорами цельной крови стали более 6,3 тыс. человек, донорами плазмы — почти 2 тыс.

Ещё 223 жителя сдали клетки крови — тромбоциты.

«Более 96% добровольцев, которые пришли к нам за два месяца этого года, являются регулярными участниками донорского движения. 375 нижегородцев стали донорами впервые в жизни», — заявил главный врач Нижегородского областного центра крови им. Н.Я. Климовой Сергей Чистяков.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кирове планируют построить новый корпус областной больницы в 2024 году.