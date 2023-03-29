Врач Дроздова посоветовала больше двигаться для поддержания иммунитета весной

Главный внештатный специалист по медицинской профилактике НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Любовь Дроздова рассказала, как поддержать иммунитет весной.

«Поддержка собственного организма в межсезонье является доступной для каждого возможностью комфортного перехода с апатично-зимнего образа к активному весеннему», — заявила она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По её словам, желательно употреблять сезонные овощи и фрукты, отказаться от вредных привычек, а также больше двигаться.

Врач советует одеваться по погоде, проветривать помещения дважды в день, периодически проводить влажную уборку.

Кроме того, рекомендуется соблюдать сбалансированный режим труда и отдыха.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в разговоре с ФАН рассказала, что для того, чтобы сбросить вес, иногда недостаточно придерживаться диеты и заниматься спортом. Первым делом нужно выявить причину лишнего веса.