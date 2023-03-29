Психолог Яушева рассказала о нюансах реверсивного сезонного аффективного расстройства

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Клинический психолог Дарья Яушева рассказала об особенностях реверсивного сезонного аффективного расстройства (РСАР), которое обычно называют весенней хандрой.
Психолог Яушева рассказала о нюансах реверсивного сезонного аффективного расстройства
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«Подобное состояние называется реверсивным сезонным аффективным расстройством (РСАР). Ему подвержены люди, чувствительные к переменам», — цитирует эксперта издание «Вести Подмосковья».

Как считает Яушева, возникновение упаднического состояния зависит от изменений режима сна и бодрствования.

«Чтобы пациенту поставили диагноз РСАР, необходимы следующие критерии: подавленность, сниженный эмоциональный фон, изменение аппетита и сна, сложности с концентрацией и мышлением, негативные мысли о себе и окружающем мире», — рассказала она.

Для борьбы с подобными состояниями эксперт посоветовала постепенно увеличивать время, проводимое на свету, находить баланс между важными делами и теми, на которые хватает сил.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в разговоре с ФАН рассказала, что, для того чтобы сбросить вес, иногда недостаточно придерживаться диеты и заниматься спортом. Первым делом нужно выявить причину лишнего веса.

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