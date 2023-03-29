Психолог Яушева рассказала о нюансах реверсивного сезонного аффективного расстройства

Клинический психолог Дарья Яушева рассказала об особенностях реверсивного сезонного аффективного расстройства (РСАР), которое обычно называют весенней хандрой.

«Подобное состояние называется реверсивным сезонным аффективным расстройством (РСАР). Ему подвержены люди, чувствительные к переменам», — цитирует эксперта издание «Вести Подмосковья».

Как считает Яушева, возникновение упаднического состояния зависит от изменений режима сна и бодрствования.

«Чтобы пациенту поставили диагноз РСАР, необходимы следующие критерии: подавленность, сниженный эмоциональный фон, изменение аппетита и сна, сложности с концентрацией и мышлением, негативные мысли о себе и окружающем мире», — рассказала она.

Для борьбы с подобными состояниями эксперт посоветовала постепенно увеличивать время, проводимое на свету, находить баланс между важными делами и теми, на которые хватает сил.

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