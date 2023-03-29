Директор ЗАЭС: все требования по обеспечению безопасности Запорожской АЭС выполняются

Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук заявил, что все требования, необходимые для обеспечения безопасности на ЗАЭС, выполняются.

Соответствующее заявление он сделал после осмотра станции с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.

«Все требования нормативной документации по обеспечению безопасности выполняются. Временных ограничений на нахождение станции в этом состоянии регламент не предусматривает», — цитирует его ТАСС.

Таким образом он ответил на вопрос о том, как долго станция может находиться в полурабочем состоянии.

Ранее Гросси заявил, что МАГАТЭ разрабатывает новую концепцию защиты Запорожской АЭС.