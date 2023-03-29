Директор ЗАЭС: все требования по обеспечению безопасности Запорожской АЭС выполняются
- РИА Новости
Соответствующее заявление он сделал после осмотра станции с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.
«Все требования нормативной документации по обеспечению безопасности выполняются. Временных ограничений на нахождение станции в этом состоянии регламент не предусматривает», — цитирует его ТАСС.
Таким образом он ответил на вопрос о том, как долго станция может находиться в полурабочем состоянии.
Ранее Гросси заявил, что МАГАТЭ разрабатывает новую концепцию защиты Запорожской АЭС.