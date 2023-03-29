Директор ЗАЭС: все требования по обеспечению безопасности Запорожской АЭС выполняются

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Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук заявил, что все требования, необходимые для обеспечения безопасности на ЗАЭС, выполняются.
Директор ЗАЭС: все требования по обеспечению безопасности Запорожской АЭС выполняются
  • РИА Новости

Соответствующее заявление он сделал после осмотра станции с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.

«Все требования нормативной документации по обеспечению безопасности выполняются. Временных ограничений на нахождение станции в этом состоянии регламент не предусматривает», — цитирует его ТАСС.

Таким образом он ответил на вопрос о том, как долго станция может находиться в полурабочем состоянии.

Ранее Гросси заявил, что МАГАТЭ разрабатывает новую концепцию защиты Запорожской АЭС.

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